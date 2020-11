Paolo Mocavero insiste dopo la condanna: “Roberto Baggio un uomo di m…, se crepa non me ne fotte una ceppa” (Foto d’archivio Ansa)

Paolo Mocavero insiste dopo la condanna: “Roberto Baggio un uomo di m…, se crepa non me ne fotte una ceppa”.

Non gli è bastata una condanna per diffamazione. Paolo Mocavero continua a insultare Roberto Baggio: “E’ un uomo di me…”. E se morisse “non me ne fotte una ceppa”.

Mocavero è il dj animalista, uno dei leader dell’associazione “Cento per Cento Animalisti”. Il tribunale di Padova lo ha condannato, in primo grado, per diffamazione nei confronti di Roberto Baggio. Non ce l’aveva, ovviamente, con il Baggio calciatore ma con il Baggio cacciatore.

Ma lui non si da per vinto e, ai microfoni della Zanzara, prende a offendere Baggio, anche dopo la condanna. E annuncia che andrà fino in fondo in tribunale, anche se dovesse finire in prescrizione.

Paolo Mocavero insulta Roberto Baggio a La Zanzara

“Mi assumo la responsabilità. Otto mesi di reclusione e un risarcimento di cinquemila euro per aver detto che Baggio è un ignorante, un buddista che va in Argentina ad ammazzare animali. Mi sembra esagerato ma non userò la prescrizione andrò fino in fondo”. Lo dice Paolo Mocavero, leader dell’associazione animalista “Cento per Cento Animalisti”, ai microfoni de La Zanzara su Radio 24.

“Per quello che mi riguarda – rincara Mocavero – Baggio come tutti i cacciatori è un uomo di merda. E’ chiaro? Io non sono un pupazzo di quelli che dicono una cosa e si rimangiano quello che dicono subito dopo. Chi va a caccia è un uomo di merda, dunque Baggio è un uomo di merda. Come tutti i cacciatori è un assassino”. Dovesse crepare domani saresti felice, stapperesti una bottiglia?: “Non me ne fotte una ceppa, una nerchia, se crepa”.

“Comunque vi ripeto – aggiunge – è possibile che la cosa vada in prescrizione ma io la rifiuterò perché condannare a otto mesi una persona per aver detto che è ignorante, buddista che va ad ammazzare degli animali. E’ una vergogna e voglio essere giudicato”.

La condanna di Mocavero in primo grado

Non poteva dire che Roberto Baggio fosse un “buddista ignorante” solo perché andava a caccia: Paolo Mocavero condannato in tribunale. Il tribunale di Padova ha condannato in primo grado il dj, leader di una associazione animalista, per quelle frasi contro l’ex fuoriclasse. (Fonte La Zanzara – Radio24)