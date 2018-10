ROMA – E’ morto all’età di 77 anni Paolo Monte, lo storico direttore marketing di Alpitour che inventò il celebre slogan pubblicitario: “Turista fai da te? No Alpitour? Ahi, Ahi, Ahi!”.

Monte è morto l’altro ieri all’ospedale San Lazzaro di Alba. Ma Monte non lavorò solo per Alpitour. Per Riso Gallo aveva creato un altro celebre slogan: “Chicchiricchi…”. Slogan tutt’ora usato nelle pubblicità della Riso Gallo.

Da tempo Monte si era ritirato nelle Langhe, dove produceva vini.