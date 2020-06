Roma, smantellato call center della cocaina: tra loro Luca Pirino, in carcere per omicidio Luca Sacchi (foto ANSA)

ROMA – Un vero e proprio call center della droga dove arrivavano le ordinazioni di cocaina che poi veniva consegnata direttamente al domicilio indicato dai clienti.

L’aveva messo su un’organizzazione che operava a San Basilio, quartiere periferico di Roma, e di cui faceva parte anche Paolo Pirino, il giovane già in carcere accusato in concorso con l’amico Valerio del Grosso di essere l’autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti ad un pub lo scorso 23 ottobre.

Sette sono complessivamente le misure cautelari emesse dal Gip nei confronti di altrettanti soggetti al termine di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Roma.

Secondo quanto emerso dalle indagini l’organizzazione, riceveva gli ordini via telefono da centinaia di clienti, dopodiché la cocaina gli veniva portata direttamente a casa dai pusher.

Non solo vendita diretta su strada quindi, ma anche consegne a domicilio per chi non voleva arrivare fino a San Basilio per acquistare la cocaina.

Paolo Pirino in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi

Paolo Pirino è accusato di omicidio in concorso insieme a Valerio Del Grosso e Marcello De Propris per l’omicidio di Luca Sacchi.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Pirino e Del Grosso avrebbero provato a rubare i 70mila euro contenuti nello zainetto di Anastasiya Kylemnyk (fidanzata di Sacchi) che servivano per acquistare quindici chili di marijuana.

Pirino ha colpito la ragazza con una spranga, Sacchi ha provato a difenderla e Del Grosso gli ha sparato in testa.

L’arma gli era stata fornita da Marcello De Propris, altro pusher di San Basilio: un mese dopo, anche lui è stato arrestato e accusato di omicidio in concorso con i due.

Nella Smart di Pirino, usata la sera dell’omicidio di Luca Sacchi, durante degli accertamenti disposti dalla Procura, i carabinieri avevano trovato 31 grammi di cocaina.

La droga, divisa in bustine, era nascosta nel passaruota anteriore destro dell’auto. (fonte ANSA)