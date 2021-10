Paolo Salvaggio ucciso in un agguato a Buccinasco: colpito da diversi colpi di pistola

E’ morto Paolo Salvaggio, l’uomo di 60 anni raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, in provincia di Milano questa mattina. L’uomo era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto.

L’agguato ai danni di Paolo Salvaggio

Secondo quanto comunicato dall’Areu, l’uomo era stato ferito alla testa, al volto e alla spalla e poi trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 10 di oggi in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri.

Salvaggio era in strada sulla sua bicicletta quando è stato avvicinato da uno scooter da cui sono stati esplosi i colpi, da distanza ravvicinata. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari e aveva un permesso per uscire alcune ore alla mattina. Le modalità, quindi, fanno pensare a un agguato pianificato, anche se tutte le ipotesi sono al momento rimangono aperte.