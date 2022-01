E’ morto Paolo Scirea, fratello di Gaetano, lo storico capitano della Juventus scomparso in un incidente stradale nel settembre del 1989. Paolo era il fratello maggiore ed era il presidente della Serenissima, la squadra di Cinisello Balsamo, dove proprio Gaetano aveva tirato i primi calci.

Morte Paolo Scirea, l’anedotto sul fratello Gaetano

Era stato proprio Paolo ad accompagnare Gaetano a Torino, nell’estate del 1974, quando la Juventus aveva acquistato il promettente giovane dall’Atalanta. Gaetano, arrivato al Comunale, da dove la Juventus sarebbe partita per il ritiro, aveva paura a scendere dalla macchina ma Paolo lo aveva rassicurato.

Proprio Paolo, intervistato da Tuttosport nel luglio del 2020, ricordò così quel giorno: “Siamo partiti molto presto da Cinisello. E siamo arrivati con grande anticipo sul piazzale dello stadio Comunale, da dove sarebbe partito il pullman per Villar Perosa. E Gaetano era spaventato, aveva un po’ di timore reverenziale. Alla fine per fargli coraggio gli ho detto: ti accompagno io sul pullman. E così è stato. Non c’erano molti giocatori sopra, mi ricordo Altafini e Spinosi. Poi lo hanno accolto bene”.

Il ricordo di Mariella Scirea

Paolo aveva 71 anni e si stava curando da tempo. Mariella Scirea, moglie di Gaetano, lo piange: “Era proprio come il fratello. Io perdo una persona bellissima, mio figlio Riccardo più di uno zio”.