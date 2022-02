Papa Francesco: “Da piccolo volevo fare il macellaio per tutti quei soldi che metteva in borsa” FOTO ANSA

Papa Francesco da piccolo voleva fare il macellaio, gli è infatti rimasto impresso quell’uomo che prendeva i soldi dopo aver venduto la carne e li metteva in borsa. Lo ha raccontato lo stesso Papa Francesco, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: “Da piccolo volevo fare il macellaio per i soldi, ne hanno tanti. Mi piacevano anche la chimica, la medicina e volevo entrare nella facoltà di Medicina quando a 19 anni è arrivata la vocazione e sono entrato in Seminario”,

Papa Francesco e la musica

“Mi piacciono i classici, tanto. E mi piace il tango”, ha detto poi Papa Francesco, rispondendo ad una domanda di Fabio Fazio sulla sua recente visita ad un negozio di dischi a Roma. Alla domanda se sia vero che in passato lo abbia ballato, Bergoglio ha risposto: “Un porteno che non balla il tango non è un porteno“, riferendosi alla sua vita a Buenos Aires. Tuttavia ha precisato che al negozio di dischi è andato, qualche settimana fa, per benedire il locale gestito da amici.

La sofferenza dei bambini e la Chiesa

“Una domanda a cui mai sono riuscito a rispondere è ‘perché soffrono i bambini?’ Non ho risposte a questo. Non c’è risposta. Lui è forte nell’amore, l’odio la distruzione è nelle mani di un altro. Nel rapporto di Dio col Figlio potremmo vedere cosa c’è nel cuore di Dio quando accadono queste cose. Gesù mai ha dialogato col diavolo: o lo caccia o gli risponde con la Bibbia, questo vale per tutte le tentazioni. Alla domanda perché soffrono i bambini trovo solo la risposta soffrire con loro. In questo ha ragione Dostoevskij”, ha detto ancora il Pontefice.

“Oggi il male della Chiesa più grande è la mondanità spirituale, è una chiesa mondana. Questa mondanità spirituale fa crescere il clericalismo, una cosa brutta, una perversione della Chiesa, che porta a posizioni ideologicamente rigide. Così l’ideologia prende il posto del Vangelo”. Dobbiamo tornare al centro “Il Verbo si è fatto Carne: lì c’è il futuro della Chiesa”, ha detto il Pontefice.