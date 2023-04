Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l’ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori’.

Papa Francesco dimesso dall’ospedale

“Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”, ha detto Papa Francesco all’uscita del Policlinico Gemelli. Il Papa si è fermato ed è uscito dall’auto e si è intrattenuto alcuni minuti a parlare con i giornalisti.

“Domani celebrerò la domenica delle Palme”. Nel lasciare il Policlinico Gemelli, Papa Francesco è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.

Papa Francesco celebrerà la domenica delle Palme

Come si sente? “Ancora vivo, sai”, ha detto Papa Francesco all’uscita del policlinico Gemelli appoggiandosi a un bastone ma in piedi. Lei non si è fermato neanche in ospedale hanno osservato i cronisti: “E’ la cosa più bella sai, fare il prete”. Parlando con un altro giornalista suo conoscente, ha commentato: “Hai visto che macello?”