Papa Francesco e il pazzo in udienza generale. Fuoriprogramma all’udienza generale di Papa Francesco nell’Aula Paolo VI. Alla fine della catechesi si sono sentite delle urla provenienti da uno dei presenti che si sovrapponevano alla voce del Pontefice. Urla scomposte e quasi incomprensibili di cui si riconosceva a stento la protesta contro l’obbligo dei dispositivi facciali.

Papa Francesco e il pazzo in udienza generale

L’uomo, di origini irlandese, è già noto alla sicurezza vaticana per aver compiuto in passato gesti simili, nella basilica di san Pietro e in quella di Santa Maria Maggiore. Ma in questi casi non in presenza del Papa.

Sarebbe affetto da problemi di confusione mentale. La sicurezza vaticana, una volta allontanatolo dall’Aula Paolo VI, lo ha consegnato, come sempre accade in questi casi, alla sicurezza italiana, per il riconoscimento e per verificare appunto se fossero a suo carico precedenti.

Indossava la mascherina ma poi l’ha tolta. Una guardia svizzera e un gendarme lo hanno poi allontanato dall’Aula Paolo VI, secondo quanto riferito da presenti, senza dover usare la forza.

“Preghiamo per lui che soffre, poveretto”

Il Papa ha chiesto a tutti di pregare per lui. “Abbiamo sentito una persona che gridava, che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro con qualche problema.

Vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto. Se gridava è perché soffre, ha qualche bisogno, non essere sordi al bisogno di questo fratello”, ha detto il Papa chiudendo con una Ave Maria per la persona.