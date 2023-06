Papa Francesco è stato operato all’addome all’ospedale Gemelli di Roma. “Il santo padre sta bene, è sveglio e vigile”, ha riferito il chirurgo Sergio Alfieri, a capo della equipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale. “Mi ha già fatto la prima battuta”, ha detto il chirurgo.

Papa Francesco operato, dopo l’intervento scherza col chirurgo: “Quando facciamo la terza?”

“Il Papa mi ha chiesto quando facciamo la terza”. E’ con questa frase che il pontefice ha salutato il chirurgo appena svegliato dopo l’intervento. Alfieri è infatti il chirurgo che ha operato già in passato Bergoglio. “Insieme ad altri colleghi si è deciso di programmare l’intervento chirurgico”, ha raccontato Alfieri. Il chirurgo ha ricordato la presenza di “tenaci aderenze nelle anse a metà dell’intestino medio che causavano la sintomatologia. Si sono liberate queste cicatrici interne e la difficoltà di transito con una plastica e con l’ausilio di una rete protesica. Il Santo Padre ha reagito bene”.

L’intervento per una patologia benigna

“L’intervento di due anni fa è stato fatto per una patologia benigna, la stenosi diverticolare è benigna, la patologia per la quale è stato operato oggi è benigna e non lascerà tracce. La degenza sarà fra i 5 e i sette giorni, ha 86 anni ed è già stato sottoposto a 4 interventi. Dateci qualche giorno”, ha riferito il chirurgo.

L’intervento chirurgico “si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore”, ha comunicato la Sala stampa vaticana. Il pontefice è stato quindi riportato nel suo appartamento al decimo piano del policlinico. “Papa Francesco è vigile e cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e di preghiera che lo hanno da subito raggiunto”, riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Il messaggio di Sergio Mattarella

“Santità, in vista del Suo ricovero al Policlinico Gemelli desidero farLe pervenire i miei migliori auguri per il positivo esito dell’operazione cui Ella sarà sottoposto questo pomeriggio. Il popolo italiano tutto Le è vicino con sentimenti di affetto e solidarietà, che faccio pienamente miei. Ella può contare in questo momento, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, credenti e non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento”. A scriverlo è Sergio Mattarella in un messaggio.

Forse dovresti anche sapere che…