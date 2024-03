Il papà di una ragazza di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giulianova (Teramo) la sera del 31 dicembre per maltrattamenti in famiglia aggravati. Il processo è iniziato ieri, 14 marzo, con la presenza della moglie e delle sue due figlie minorenni come parti civili, assistite dall’avvocata Valeria De Berardis, davanti al collegio dei giudici presieduto da Francesco Ferretti. La denuncia della donna dopo l’ultimo episodio avvenuto proprio la sera di Capodanno ha portato all’arresto dell’uomo. Il racconto delle vittime è stato consolidato con l’incidente probatorio richiesto dalla pm Elisabetta Labanti. Si è trattato di una lite esplosa la sera di Capodanno a causa del trucco e dei vestiti della figlia adolescente. I commenti sprezzanti del padre hanno scatenato un’accesa discussione, con la madre che ha tentato di placare la situazione senza successo. La ragazza ha confermato le accuse contro il padre durante il suo interrogatorio, sostenendo di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte sua. Anche la madre ha testimoniato di aver vissuto in un clima di paura a casa, soprattutto quando l’uomo era ubriaco.

L’alcolismo del padre è stato evidenziato come un problema persistente, già noto al suo avvocato Daniele Cervellini, che ha sottolineato i tentativi precedenti del padre di superare questa dipendenza. La sera di Capodanno, il 45enne avrebbe aggredito fisicamente la figlia per il suo modo di vestire e truccarsi per uscire. La madre ha chiamato i carabinieri per fermare la situazione, che hanno poi proceduto all’arresto su ordine della pm Labanti. Sia la madre che la figlia hanno raccontato anche di episodi precedenti di maltrattamenti. La sorellina più piccola è stata risparmiata dalla violenza fisica, ma potrebbe aver assistito agli abusi subiti dalla sorella maggiore.