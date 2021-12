Parabellum in libera vendita ai civili. In Italia finora era tabù: l’utilizzo del calibro delle munizioni “parabellum” (9×19) per pistola corta non è più monopolio esclusivo di polizia e militari. Finora cioè erano considerate pallottole destinate alle armi da guerra.

“Parabellum“, appunto perché la legge italiana ne stabiliva la “spiccata capacità offensiva” proibendone la vendita libera.

Parabellum in libera vendita ai civili

E non era possibile acquistarle da parte di privati cittadini. Un emendamento – a firma del senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari – era stato presentato mesi fa prima che l’iter parlamentare facesse il suo corso fino all’approvazione finale alla Camera dei deputati.

E, del resto, l’emendamento accoglie la normativa europea in materia che aveva già stabilito nel 2020 la liceità di usare quel calibro per le armi corte. La legge entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Esulta Fazzolari, che rivendica il merito di aver posto fine a “un’anomalia” tutta italiana. La liberalizzazione per uso civile (previa, ovviamente, licenza) produrrà – dice il senatore – effetti positivi sui bilanci del settore della produzione di armi. Le pallottole potranno essere usate anche nelle competizioni sportive.