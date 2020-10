Parabiago (Milano), rubano un bancomat me poi se lo perdono. Un carabiniere spara e colpisce un ladro

Rubano un bancomat ma se lo perdono per strada durante la fuga.

Un gruppo di malviventi ha usato un furgone come ariete e ha poi usato un altro mezzo per trainare via con dei cavi d’acciaio un bancomat dall’interno di una banca. Tutto è avvenuto a Parabiago, siamo in provincia di Milano, nella fiiliale Unicredit di via Amerigo Vespucci.

I cavi però non hanno retto e la banda è stata costretta ad abbandonare il colpo fuggendo via con una Porsche rubata.

L’uomo alla guida della Porsche però si è visto sbarrare la strada da una pattuglia che ha cercato di speronarla.

Per evitare l’impatto uno dei militari intervenuto a Parabiago ha esploso tre colpi in direzione del cofano, uno dei quali ha raggiunto uno dei malviventi, un 29 enne seduto al lato passeggero.

Soccorso e trasportato in ospedale a Legnano (Milano), l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni e arrestato.

Danneggiate diverse auto travolte da malviventi, poi fuggiti a piedi. Sono in corso indagini per risalire agli altri quattro componenti del gruppo.

I carabinieri ora sono al lavoro per risalire all’identità dei ladri e per ricostruire l’esatta dinamica del furto.

Come sempre in questi casi d’aiuto potrebbero essere le immagini delle telecamere di sicurezza. (Fonte: Ansa).