ROMA – Le storie, le sfide, le vittorie del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa racchiuse in un volume. Questo è “Rivincita”, il libro che sarà presentato giovedì prossimo presso la Sala del trono di Palazzo Barberini.

Alla presentazione interverrà il Ministro della Difesa Roberta Pinotti che nella prefazione del libro ha sottolineato la valenza dell’iniziativa che racconta il “coraggio di uno straordinario gruppo di atleti militari, 41 tra donne e uomini, che oggi costituiscono il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa”.

“La vostra forza, il vostro coraggio ci toccano profondamente nell’animo e ci danno la misura di quanta strada possa essere percorsa nonostante le durissime prove a cui la vita spesso ci sottopone. Tutti voi siete la testimonianza più vera di come la diversità non sempre costituisca una barriera, ma possa trasformarsi in una risorsa preziosa e in un valore positivo per tutti”, si legge nella prefazione del Ministro.

All’evento saranno presenti, inoltre, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Luca Pancalli, e tutti gli atleti del GSPD, capitanati dal Ten. Col. Gianfranco Paglia.