COSENZA – La forte pioggia ha ingrossato il torrente nell'area delle Gole del Raganello nel parco del Pollino a Civita, in provincia di Cosenza. L'acqua ha travolto gli escursionisti che si trovavano nella zona e al momento il bilancio è di almeno 8 morti e il numero dei dispersi non è stimabile. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere le persone travolte dall'ingrossamento del letto del torrente o rimaste bloccate su scogli e rocce.

Il gruppo di escursionisti che sarebbe stato sorpreso dalla piena era formato da un quindicina di persone che stavano partecipando ad una visita all’interno dell’area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli. Il timore è che l’ondata di piena possa avere travolto altri escursionisti che si trovavano nella zona.

Sarebbero cinque, secondo la protezione civile nazionale, i morti provocati dall’ondata del torrente Raganello a Civita. Tra loro una giovane ragazza non ancora identificata ed il cui corpo è stato recuperato. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

C’è incertezza sul numero di eventuali dispersi per l’ondata di piena verificatasi nel pomeriggio nel torrente Raganello, a Civita, nel cosentino, e che avrebbe provocato cinque vittime. Il problema è dato dal fatto che non è certo il numero delle persone che si trovavano nelle gole del Raganello un’area naturale protetta istituita meta di decine e decine di turisti quotidianamente che vi vanno a fare escursioni o rafting sul torrente. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e Protezione civile regionale ma nessuno si sbilancia sul numero degli eventuali dispersi. Al momento, secondo quanto si è appreso, le persone individuate e recuperate dai soccorritori sono 12, tra cui un bambino portato in salvo dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia.