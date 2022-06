Parigi, Luigi Villamagna muore investito da un’auto pirata sulle striesce pedonali: aveva 23 anni, era in Francia per l’Erasmus (foto Ansa)

Luigi Villamagna aveva 23 anni e si trovava a Parigi per il progetto Erasmus. Un’auto pirata lo ha investito ed ucciso nella notte tra il 7 e 8 giugno. La persona che era alla guida dell’auto è tutt’ora ricercata.

Luigi era originario di Vasto in Abruzzo. A dare notizia di quanto accaduto è stato il sindaco della cittadina abruzzese Francesco Menna: “Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna, il giovane studente vastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze”, scrive sui social.

Luigi è stato investito nel quartiere di Clichy nella periferia nord di Parigi

Il giovane era da solo e stava attraversando la strada nel quartiere di Clichy, alla periferia nord della capitale francese. Un’auto l’ha travolto e non si è fermata per i soccorsi. Villamagna, già laureato in filosofia a Bologna, si trovava da un anno a Parigi per l’Erasmus e il conseguimento della magistrale. A dare la notizia ai familiari della vittima sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto, in contatto con il consolato.