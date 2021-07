Parma, coppia ha un rapporto sessuale in pubblico: arrivano i carabinieri e lui prova a colpirli FOTO ANSA

A Parma una coppia decisamente troppo focosa stava consumando un rapporto sessuale in pubblico, proprio davanti l’ingresso del museo della Pilotta. A quel punto sia alcuni passanti che alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno deciso di chiamare i carabinieri. Ma l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha reagito provando a colpirli.

Parma, il rapporto sessuale in pubblico

Tutto è accaduto domenica mattina, come riporta parmapress24.it. Su richiesta di alcuni cittadini una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma si è recata nei pressi della Pilotta. Proprio vicino all’ingresso del complesso museale. Lì infatti i residenti hanno segnalato una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale. Una volta arrivati i carabinieri hanno rintracciato ed identificato i due amanti, lui 32enne e lei 30enne, entrambi italiani. Tutti e due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma, per atti osceni in luogo pubblico.

Lui però reagisce e si scaglia contro i carabinieri

Tutto sembrava finito, con l’identificazione e la denuncia, ma invece l’uomo, che risiede nella provincia di Piacenza e che ha già precedenti, ha dato di matto. In evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool, si è opposto al controllo tentando di colpire e spintonare i carabinieri. Per questo alla fine ha ricevuto anche una denuncia per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.