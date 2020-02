Parma, la gaffe del Comune: Federico II di Svevia diventa Federico II di Svezia

ROMA – Al comune di Parma, in una lapide commemorativa, l’imperatore Federico II di Svevia è diventato di ‘Svezia’. L’insegna, che ricorda la Battaglia di Parma (avvenuta il 18 febbraio 1248), è stata posizionata sopra uno dei portoni d’ingresso della sala del consiglio comunale, in Municipio. Lo riporta la Gazzetta di Parma.

L’errore è stato notato ieri, mercoledì 18 febbraio, durante cerimonia di inaugurazione della lapide, in presenza anche del sindaco Federico Pizzarotti. Alessandro Tassi Carboni, presidente del Consiglio comunale, si è scusato per l’errore e ha assicurato che sarà corretto al più presto.

“L’avremo letto e riletto centinaia di volte e non ci siamo accorti di nulla – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale – Me ne scuso. Verificheremo che non sia stato trascritto male dal marmista oppure se nella trascrizione, il testo è stato cambiato dal correttore automatico”.

Fonte: La Gazzetta di Parma, Ansa.