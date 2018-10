PARMA – Tragedia all’alba lungo la via Emilia Ovest a Fraore, frazione di Parma. Un’ambulanza e un’auto medica si sono schiantate contro un tir intorno alle 5 del mattino. Una volontaria di 54 anni è morta. Coinvolti anche una bimba di un anno, la mamma e un medico di 62 anni.

I due mezzi sanitari, appartenenti all’assistenza pubblica di Borgo Val di Taro, sono finiti in un fossato. Dalle prime informazioni sembra che sia stata l’auto medica, in arrivo da Borgotaro con a bordo una mamma e il suo bambino, a perdere il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia e finendo nel fossato, il camion che sopraggiungeva in quel momento non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro che ha coinvolto anche l’ambulanza che seguiva.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasportare 6 persone al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Per la volontaria, che era rimasta gravemente ferita nello scontro non c’è stato nulla da fare: è morta poche ore dopo il suo ricovero. Ferite di media gravità invece per un medico di 62 anni, la madre e la sua bambina. Gli operatori sanitari stavano trasportando la piccola d’urgenza a Parma da Borgotaro per una crisi epilettica. Solo qualche contusioni per i due autisti dei mezzi del 118.