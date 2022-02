Parma, incidente sul lavoro: due operai precipitano da un’altezza di tre metri: grave uno dei due, ricoverato in codice rosso (foto Ansa)

Un incidente sul lavoro ha coinvolto due operai sessantenni che sono rimasti feriti. Il fatto è avvenuto in un cantiere a San Ruffino, piccola frazione a sud di Parma.

Parma, incidente sul lavoro: due operai precipitano da tre metri

I due, secondo una prima ricostruzione, stavano operando su una impalcatura all’interno di un edificio in ristrutturazione e sarebbero precipitati da un’altezza di tre metri. Uno dei due operai ha riportato ferite gravi ed è in osservazione nel reparto codici rossi del pronto soccorso del Maggiore di Parma. Sul posto sono presenti per gli accertamenti i Carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell’Ausl di Parma.

Incidente sul lavoro a Puglianello (Benevento): morto un operaio di 43 anni

Un incidente sul lavoro, nelle scorse settimane è avvenuto anche a Puglianello in provincia di Benevento. Un operaio di una ditta di trasporti di Potenza è morto sul piazzale di un’azienda nella Zona industriale del paese. La vittima è un uomo di 43 anni di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). L’uomo è stato colpito da alcuni pesanti tubolari sistemati su un camion.