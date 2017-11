PARMA – Una maestra di Parma è risultata positiva alla meningite da meningococco. Si tratta, spiega un comunicato congiunto dell’Ausl e del Comune di Parma, di una insegnante della scuola materna Mongolfiera ricoverata da lunedì sera nel reparto Malattie infettive ed epatologia dell’Ospedale Maggiore.

La paziente, non vaccinata contro la meningite, è in condizioni stabili e i medici si riservano di sciogliere la prognosi nelle prossime 48 ore. Partita la profilassi mentre la terapia mirata è in corso come pure le analisi per la definizione del sierotipo.

Informati i genitori dei piccoli alunni, da questa mattina i professionisti dei servizi Pediatria di Comunità e Igiene Pubblica dell’Ausl sono nella scuola dove è inizia la profilassi antibiotica per 168 bimbi e una ventina di operatori.

Lunedì sera, al Maggiore, invece, è iniziata la terapia per i famigliari dell’insegnante. In giornata, dopo aver ricostruito insieme alla paziente i suoi spostamenti degli ultimi 10 giorni, i sanitari dell’Ausl provvederanno a prescrivere la terapia anche ai suoi contatti più stretti oltre all’ambiente famigliare e lavorativo.

Secondo l’Ausl di Parma gli antibiotici prescritti sono in grado di garantire una copertura per tutte le tipologie di meningococco e al momento, non sono ritenuti necessari ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica e delle persone coinvolte.