Un uomo è stato arrestato a Parma dopo aver rotto il braccialetto elettronico ed essere evaso dagli arresti domiciliari, dove si trovava in seguito ad una denuncia per maltrattamenti ai danni della moglie.

L’uomo era già stato condannato ed aveva espiato la pena per l’omicidio a scopo di rapina, il 22 luglio del 1998, di una donna nel quartiere Brancaccio di Palermo.

Evaso dopo aver rotto il braccialetto elettronico, il 23 maggio scorso, il 24 maggio era a Fidenza (Parma), dove viveva insieme alla moglie, alla ricerca della donna e del loro figlio.

La donna era però da tempo stata trasferita in una comunità protetta in Lombardia. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Pioltello e Milano e portato in carcere a Parma.