Parma, telefonata ai carabinieri: “Ci sono i ladri”, in realtà era un incontro di coppia clandestino in un bed & breakfast (foto Ansa)

Parma, telefonata ai carabinieri: “Ci sono i ladri“, in realtà era un incontro di coppia clandestino in un bed & breakfast. La struttura alberghiera era chiusa al pubblico per le ormai note restrizioni anti Covid.

Insomma, un appassionato incontro di coppia è finito con una sanzione economica. La vicenda è ricostruita da TgCom 24 Mediaset nella sua testata telematica. Riassumiamola brevemente.

Il luogo del ‘fattaccio’ è un bed & breakfast localizzato tra alcune palazzine a Parma. Un vicino della struttura alberghiera ha sentito forti rumori da uno degli appartamenti del B&B e ha avvertito i carabinieri.

Il vicino non era intenzionato a denunciare comportamenti contro le norme anti Covid, più che altro pensava di sventare un furto. Infatti quando ha chiamato i carabinieri, ha gridato soprattutto ‘al ladro!’.

La pattuglia dei carabinieri è arrivata praticamente subito sul posto e ha fatto irruzione nella struttura alberghiera. Non ci è voluto molto per capire che non si trattasse assolutamente di ladri... Infatti più che rumori di scasso si udivano, forti e chiari, dei gemiti di piacere.

L’uomo era un residente di Parma mentre la donna aveva la residenza fuori città, in particolare a Milano. Quindi non sarebbe dovuta essere lì, lontana dalla sua regione di appartenenza per un motivo che non è riconducibile né al lavoro, né alla salute. Per lei è scattata immediatamente la sanzione per aver violato le norme anti Covid.