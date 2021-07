Parma, tempesta di vento e grandine: danni e stabili scoperchiati. Chiuso tratto dell’A1

Forte maltempo a Parma, Una tempesta di vento e pioggia ha colpito nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio, la zona ovest della bassa parmense. Pioggia, grandine e un vento fortissimo hanno creato ingenti danni in una zona che va dal fiume Po sino a Salsomaggiore Terme, passando per Colorno, San Polo di Torrile e Fidenza.

Parma, alcuni stabili scoperchiati dal vento. Danneggiate diverse auto dalla grandine

Alcuni stabili sono stati scoperchiati dal vento, centinaia le abitazioni da cui sono volate a terra le tegole, mentre la grandine ha danneggiato decine di auto, anche sull’A1. In corso gli interventi di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco di Parma e Fidenza.

Parma, chiuso un tratto sulla A1 in direzione Milano. Grandine ha provocato danni anche ad alcuni veicoli in transito

A causa della violenta grandinata che si è abbattuta sull’Emilia alle 16.10 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola (Piacenza), in direzione Milano, per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso in autostrada. La grandine ha anche provocato diversi danni ad alcuni veicoli in transito. Sulla autostrada A1 sono intervenuti in queste ore la Polizia Stradale e il personale della Direzione 2/o Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.