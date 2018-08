PARMA – Secondo la Procura di Parma avrebbero stuprato una ragazza di 21 anni per cinque ore, sottoponendola a violenze e sevizie e continuando, nel frattempo, ad assumere la droga che alcuni spacciatori consegnavano direttamente a casa. Di questo sono accusati Federico Pesci, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] parmigiano di 46 anni, e Wilson Ndu Anihem, nigeriano di 53 domiciliato nella città emiliana. Entrambi sono in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate.

Nei loro confronti la squadra mobile della Questura di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Secondo quanto ricostruito il 18 luglio Pesci aveva contattato tramite alcuni messaggi la ragazza, invitandola ad uscire la sera. La giovane aveva accettato e dopo una serata in un locale i due si erano spostati nell’attico dell’uomo.

Qui Pesci, secondo l’accusa, avrebbe chiamato al telefono Anihem chiedendogli di portare della droga, ma una volta arrivato nell’abitazione sarebbero iniziate le prolungate violenze ai danni della giovane.

Quando la giovane è stata finalmente liberata, lo stesso Pesci avrebbe contattato un taxi per farla riaccompagnare a casa. La ragazza, sotto choc, non ha inizialmente detto nulla a nessuno ma i genitori si sono accorti che era successo qualcosa dagli evidenti segni presenti sul suo corpo, dai dolori insopportabili e dalla impossibilità ad alimentarsi.

La giovane è stata portata al pronto soccorso, dove i medici le hanno dato una prognosi di 45 giorni. Contestualmente è partita la segnalazione alla squadra mobile. Gli agenti hanno così identificato i presunti responsabili e per loro è arrivato alla fine l’arresto.