Città di Castello: parroco e vice parroco innamorati di due donne lasciano la stessa parrocchia. La storia di Don David Tacchini e Don Samuele Biondini viaggia in parallelo. Fortunatamente, almeno, non lasciano per la stessa donna…

I due sacerdoti della diocesi di Città di Castello (Perugia) hanno chiesto e ottenuto dal Papa la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione. E hanno potuto seguire il proprio sentimento.

A dare notizia del nuovo doppio addio è il vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian. Spiegando che la decisione di Tacchini risale “quasi a un anno fa”. Non vengono invece citate le motivazioni delle scelte dei due ex parroci. “Il presbiterio e tutta la comunità diocesana accolgono con sofferenza e, allo stesso tempo, con rispetto la libera decisione di David e Samuele. Grati per il servizio svolto, preghiamo perché possano vivere serenamente la loro appartenenza ecclesiale, radicata nel Battesimo”, ha sottolineato il vescovo in una nota.

Il presule ha comunicato che “a partire da sabato 15 maggio la guida pastorale della parrocchia di San Pio X in Città di Castello è affidata a padre Giuseppe Renda Ofm, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli Zoccolanti, nominato amministratore parrocchiale”.

Umbria: tre preti abbandonano il sacerdozio in un mese

Diventano così tre, in circa un mese, i casi di abbandono dell’abito talare in Umbria, dopo quello che aveva visto protagonista, nelle settimane scorse, don Riccardo Ceccobelli, l’ormai ex parroco di Massa Martana che ha lasciato il sacerdozio per amore verso una giovane del posto. A