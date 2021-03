Parrucchieri e centri estetici presi d’assalto nel weekend prima della zona rossa. Infatti da lunedì 15 marzo passano in zona rossa le seguenti regioni d’Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise.

In queste regioni del nostro Paese non sarà possibile andare né nei parrucchieri, né nei centri estetici. Così sia i parrucchieri che i centri estetici hanno chiamato i clienti che avevano fissato un appuntamento nei prossimi giorni per assembrarli in un massimo calendario che andrà dalle prime ore del sabato fino a sera e dalle prime ore della domenica fino a sera. Insomma gli ultimi sforzi prima dell’ennesima chiusura.

Parrucchieri e centri estetici presi d’assalto nel weekend prima della zona rossa, è corsa all’appuntamento last minute

Ma oltre a questo auto intervento dei titolari di parrucchieri e centri estetici ci hanno pensato anche i clienti che ancora non avevano fissato un appuntamento ad implorare un buco nel loro fitto calendario per farsi belli prima del passaggio ufficiale in zona rossa.

Parrucchieri e centri estetici presi d’assalto nel weekend prima della zona rossa, clienti comprano prodotti da utilizzare in casa

Sarà l’ultimo weekend di gloria prima di abbassare ancora una volta le serrande di queste attività commerciali. Sarà anche una occasione per i clienti più affezionati di ricevere dei tutorial sul come utilizzare correttamente tinte ed altri prodotti estetici in attesa della nuova apertura di queste attività.