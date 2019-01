PALERMO – Omicidio a Partinico, in provincia di Palermo, mercoledì 23 gennaio. Una donna, Antonella Cover, 55 anni, è accusata di aver ucciso a coltellate il marito, Filippo Mazzurco, di 64 ani, dopo una lite in casa.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe ucciso il marito durante la notte, mentre questi dormiva, e poi si sarebbe presentata in commissariato per costituirsi. I medici del 118, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato l’uomo in un lago di sangue; inutili i tentativi di soccorrerlo.

Sembra che i due fossero separati, ma vivevano sotto lo stesso tetto. Sentiti anche familiari e conoscenti dell’uomo che per molti anni aveva lavorato come elettricista in Svizzera prima di tornare in Sicilia.