Partita a carte alla bocciofila finisce in rissa: grave 78enne colpito con una sedia

E’ finita con una sediata e un pensionato di 78 anni, ora in gravi condizioni in ospedale, una lite nel corso di una partita a carta domenicale alla bocciofila di Mariano Comense (Como). Nel pomeriggio di domenica, un gruppo di uomini stava giocando a carte quando, forse per un errore di gioco, è partita un’animata discussione, seguita da qualche insulto e un 58enne, residente in paese, ha scagliato una sedia contro il pensionato. L’uomo, come hanno ricostruito i carabinieri di Cantù, è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa ed è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como dove si trova in prognosi riservata per via di un’emorragia al capo.

