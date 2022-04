Pasqua 2022, frasi di auguri e immagini per Pasqua e Pasquetta da inviare su WhatsApp (Foto Ansa)

Buona Pasqua 2022! Oggi, domenica 17 aprile, è il giorno in cui si celebra solennemente la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte di croce. Domani, lunedì 18 aprile, si festeggia invece la Pasquetta o lunedì dell’Angelo.

All’epoca degli smartphone e di WhatsApp, le chat in questi giorni vengono letteralmente invase da messaggi di auguri.

Sempre più spesso, chi invia (o inoltra o copia incolla) questi messaggi si affida a una sorta di pre-stampati. Frasi già confezionate, solitamente accompagnate da una foto. O frasi che fanno da didascalia all’immagine, che diventa così l’elemento centrale del messaggio.

Buona Pasqua 2022: le migliori frasi di auguri

Ci sono i soliti grandi classici, Buona Pasqua a te/voi, Auguri per una serena Pasqua, etc. Frasi sempreverdi che possono essere declinate a seconda del destinatario (o dei destinatari) del messaggio. Ci sono però delle frasi che possono essere considerate più divertenti, per provare a spezzare la monotonia delle catene di Sant’Antonio. Eccone alcune:

“Ma cosa vuol dire “sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?” Lo devo mangiare, mica mettermi dentro!”.

“Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia”.

“Sarò breve: buona Pasq…”.

“In questo santo giorno di Pasqua lascia che la speranza e la gioia risuonino dentro di te”.

“Una Buona Pasqua a chi crede che Gesù oggi sia tornato per liberarci e salvarci”.

“Tanti auguri, ma non di Pasqua, ma per Pasqua: che tu possa sopravvivere al mega pranzo con i tuoi!”.

Buona Pasquetta 2022: frasi di auguri

Ci sono poi delle frasi tagliate su misura per Pasquetta. In questo caso, l’ironia si basa principalmente su due elementi: la tipica pioggia che rovina la gita fuori porta e l’anomalia di un lunedì non lavorativo. Eccone un paio:

“Pasqua con ki vuoi, Pasquetta con K Way”.

“Un minuto di silenzio per tutte le sveglie che, stamattina, non sono state disattivate e hanno fatto partire la Pasquetta nel peggiore dei modi”.

Buona Pasqua e Pasquetta 2022, immagini e foto di auguri

Ci sono poi le immagini: foto che trasmettano tranquillità, serenità e benessere che dovrebbero essere tipiche di un periodo di festa. Anche in questo caso esiste una iconografia tradizionale, fatta di uova, colombe e conigli.

Delle idee interessanti ci arrivano da Pinterest. Se invece volete andare sul sicuro e scaricare immagini sicuramente non protette da copyright (e quindi gratuite) potete affidarvi a Pixabay.