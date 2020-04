ROMA – Meteo beffardo in questa Pasqua col coronavirus. Mentre saremo reclusi in casa, magari festeggiando a distanza in videochiamata coi nostri familiari, il sole continuerà a splendere su tutta la Penisola, grazie alla persistenza di una vasta area di alta pressione.

La giornata più bella sarà proprio quella di domenica, con cielo limpido e temperature tiepide primaverili. Anche se, da ovest, inizieranno a farsi strada un po’ di nubi.

Nel giorno di Pasquetta, secondo gli esperti di ilmeteo.it, l’alta pressione comincerà a perdere energia: mentre il Sud godrà ancora di un tempo mite e soleggiato, sui cieli del Nord e della Sardegna cominceranno ad addensarsi nubi. Ma è solo dalla serata di lunedì che arriverà qualche pioggia, su Toscana e appennini umbro-marchigiani.

Da martedì è invece atteso un calo delle temperature per la possibile irruzione di aria fredda dai Balcani. Secondo Expert-Meteo.it “le temperature, già oltre la norma al Centro-Nord, da sabato guadagneranno ancora qualche grado con punte che nel fine settimana potranno localmente toccare valori intorno ai 25 gradi”. Si tratta quindi di valori diurni anche di 6-7 gradi sopra le medie stagionali.

“Poi, tra martedì e mercoledì, un nucleo di aria più fredda in discesa verso i Balcani – concludono i meteorologi – potrebbe lambire l’Italia con un calo termico al Nord e sull’Adriatico e il ritorno di piogge in molte regioni”. (Fonti: ilMeteo.it, Meteo-Expert.it)