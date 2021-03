Pasqua e Pasquetta in zona rossa, regole pranzo: quante persone a casa, spostamenti, bar e ristoranti

Pasqua e Pasquetta in zona rossa, regole per il pranzo. Quante persone posso invitare a casa? Quali spostamenti sono consentiti? Posso mangiare al bar e al ristorante? Nonostante le regole e le restrizioni per Pasqua siano note da settimane, sono queste le domande che si fanno (e che fanno) gli italiani in questi giorni.

Assodato che il 3, 4 e 5 aprile saremo in zona rossa, in una specie di lockdown (ma l’anno scorso fu più duro). Comunque sia, per vedersi con qualcuno, sarà sempre necessaria l’autocertificazione.

Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa: modulo in PDF da scaricare

Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa: modulo in PDF da scaricare e stampare.

Pasqua e Pasquetta 2021, regole per il pranzo: visite a casa, spostamenti

Quello che si può fare lo spiegano le Faq pubblicate sul sito del governo. A Pasqua e Pasquetta 2021 si potranno ricevere a casa visite di due persone non conviventi. Che potranno portare con sé figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale). Possono andare con i due anche i disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Pasqua e Pasquetta 2021: orari spostamenti

Il 3, 4 e 5 aprile 2021 saranno consentiti gli spostamenti una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22. Dopo le 22 scatta il coprifuoco, per cui si potrà girare solo per le ormai note comprovate esigenze di necessità (salute, lavoro).

Pasqua e Pasquetta: bar e ristoranti

Per bar e ristoranti restano valide le regole classiche della zona rossa: cioè potranno vendere cibo solamente da asporto oppure potranno consegnarlo a domicilio.

Per smaltire il cibo pasquale sarà permesso andare a correre o a camminare all’aperto? Sì. E già che ci siamo ricordiamo anche che non saranno permessi né gli assembramenti domestici, né quelli all’aperto. Quindi, correre e camminare sì, sdraiarsi sul prato con gli amici no.

Pasqua e Pasquetta: vietati picnic e assembramenti all’aperto

A Pasqua e Pasquetta saranno vietati i picnic e gli assembramenti all’aperto. Restano vigenti le regole della zona rossa: si potrà andare nei parchi e all’aperto solamente per camminare o per fare attività fisica ma senza sedersi o sdraiarsi. E queste attività non devono essere di gruppo ma individuali.