Pasqua in lockdown, weekend in zona rossa: e con 250 contagi ogni 100mila abitanti si chiude tutto FOTO ANSA

Sarà weekend e vacanze di Pasqua in lockdown e tutti gli altri weekend in zona rossa, questa almeno la linea dura che il Governo intende seguire. Si aspetta solo la conferma con l’arrivo del solito monitoraggio dell’Iss del venerdì. I contagi continuano a salire e quindi bisogna fare qualcosa, soprattutto in vista dei giorni di Pasqua. Ecco perché allora si pensa a zona rossa nei weekend e lockdown a Pasqua. Intanto alcune Regioni già stanno chiudendo tutto per i fatti loro, come la Puglia e la Campania che hanno deciso di chiudere alle 19.

Zona rossa weekend e lockdown Pasqua

SE tutto dovesse essere confermato avremo i weekend in zona rossa e i giorni di Pasqua in lockdown. Proprio come accaduto a dicembre, scienziati e ministri sembrano d’accordo che un allentamento in occasione delle festività potrebbe causare una diffusione altissima del Covid. Per questo il decreto prevederà divieti mirati in quei sette giorni e in particolare da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile. Limitati al massimo gli spostamenti, non saranno consentiti pranzi, incontri con più persone non conviventi, gite. E non è escluso (così come avvenuto a Natale) che si decida di chiudere bar e ristoranti.

Insomma un lockdown, magari un po’ più soft, ma sempre lockdown. Potremmo chiamarla anche zona rossa rinforzata. Negli altri weekend invece sarà zona rossa che ormai abbiamo imparato a conoscere. Tutto chiuso e spostamenti solo se necessari. Vedremo se ci saranno delle deroghe come successe il periodo di Natale per andare a trovare i parenti.

Con 250contagi ogni 100mila abitanti si chiude tutto

Insomma, la situazione peggiora e le misure da zona gialla faticano a contenere la crescita dei contagi causati dalle varianti del Covid. Ma Mario Draghi e i suoi ministri scelgono di attendere i dati del monitoraggio settimanale prima di decidere quali misure in concreto adottare. Il governo sembra infatti orientato a recepire l’indicazione del Cts sulla necessità di stabilire un automatismo e far passare in zona rossa le Regioni che superino i 250 contagi ogni 100mila abitanti a settimana.

Ma tra i ministri c’è chi, a partire da Roberto Speranza, spinge per rafforzare le chiusure da subito in tutto il territorio nazionale, non solo nei fine settimana. E al contrario c’è chi non vorrebbe penalizzare ancora ristoranti e negozi, neanche nei weekend. Come sempre rigoristi contro aperturisti, Draghi sembra più del primo partito.