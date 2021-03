Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa, cosa si può fare e cosa è vietato nei giorni 3-4-5 aprile 2021 (foto Ansa)

Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa si può fare e cosa è vietato nei giorni 3-4-5 aprile 2021. Saranno vacanze pasquali con molte restrizioni. Infatti tutto il nostro Paese sarà in zona rossa da sabato 3 aprile fino a lunedì 6 aprile.

Quindi per le vacanze di Pasqua 2021, tutte le regioni d’Italia, indipendentemente dai loro dati sui contagi, saranno rosse. Quindi ci sarà una specie di secondo lockdown nazionale.

Pasqua 2021, tutte le regioni d’Italia saranno rosse d’ufficio: ci sarà un lockdown nazionale

Infatti fino a questo momento, non tutte le regioni presentavano le stesse restrizioni perché dipendeva dal loro colore. A Pasqua saranno tutte rosse d’ufficio quindi dovunque saranno applicate le stesse regole e restrizioni.

La prima cosa che resterà in vigore è il coprifuoco dalle ore 22:00 alle 5:00 del giorno seguente. Una volta al giorno, sarà consentito lo spostamento, a un massimo di due persone, verso un’altra abitazione della stessa regione.

Le due persone potranno portare con loro i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che vivono con loro. Quindi nel weekend pasquale sarà permesso andare a trovare parenti e conoscenti con l’unica restrizione del rispetto del limite delle due persone e dell’unico spostamento al giorno.

Per Bar e ristoranti restano valide le regole classiche della zona rossa: cioè potranno vendere cibo solamente ad asporto oppure potranno consegnarlo a domicilio.

Per smaltire il cibo pasquale sarà permesso andare a correre o a camminare all’aperto? Sì. E già che ci siamo ricordiamo anche che non saranno permessi né gli assembramenti domestici, né quelli all’aperto. Quindi, correre e camminare sì, sdraiarsi sul prato con gli amici no.

Per quanto riguarda la corsa o la camminata, deve essere individuale e naturalmente si deve mantenere il distanziamento sociale dagli altri. Questa attività fisica dovrebbe essere svolta all’interno del proprio Comune ma c’è una deroga sia per i runner che per i ciclisti.

Entrambi potranno, sempre rimanendo all’interno della regione d’appartenenza, spostarsi in un altro Comune.

Pasquetta 2021, vietati i picnic e gli assembramenti all’aperto e nei parchi

Tornando alla Pasqua, come spiegato sopra il pranzo è consentito con le seguenti restrizioni mentre le cose si complicano per la cena perché ovviamente va osservato il coprifuoco. Quindi si può anche andare a cena da parenti ed amici ma si deve far rientro nella propria abitazione entro le 22.

A Pasquetta saranno vietati i picnic e gli assembramenti all’aperto. Restano vigenti le regole della zona rossa: si potrà andare nei parchi e all’aperto solamente per camminare o per fare attività fisica ma senza sedersi o sdraiarsi. E queste attività non devono essere di gruppo ma individuali. La costante è che anche a Pasqua e Pasquetta per spostarsi servirà un’autocertificazione. Se avete ancora dubbi, potete trovare tutte le delucidazioni del caso sul sito del governo.