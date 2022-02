Pasquale Bacco, medico ex No Vax ora pentito: “Abbiamo morti sulla coscienza, il ragazzo coi miei video sul telefono…” (Foto d’archivio Ansa)

Pasquale Bacco è un medico, prima No Vax e ora pentito. Il dottor Bacco ha cambiato idea sui vaccini anti Covid perché sente di avere dei morti sulla coscienza. In particolare uno, un ragazzo morto di Covid che aveva sul telefono i video dei suoi comizi. Quando ancora parlava male del vaccino. Il suo pentimento arriva dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno, che lo ha intervistato.

Pasquale Bacco, medico No Vax ora pentito

Ecco cosa ha detto Bacco: “Siamo stati dei grandi codardi tutti noi No vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: ‘Nei vaccini c’è acqua di fogna’, ‘le bare di Bergamo erano tutte vuote”’, ‘con il Covid non è morto nessuno’”.

“Siamo stati veramente dei grandissimi bastardi, non mi nascondo, questa è la verità. Un giorno dovremmo rendere conto di queste cose. Purtroppo. Per questo ho chiesto perdono a tutti ma quel perdono non serve a nulla”.

Il ragazzo morto di Covid con i video di Bacco sul telefono

C’è stato un episodio che ha scatenato una reazione in Bacco. E quindi il suo cambio di posizione sui vaccini. Racconta: “Quando ho visto morire un ragazzo di 29 anni di Covid. Aveva nel telefonino i video dei miei comizi sui palchi No vax. La famiglia mi disse che era un mio fan. Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male. Quella morte me la sento come una mia colpa”.