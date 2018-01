ROMA – Passante di Mestre: la folle gara a 200 kmh in Bmw tra un vicentino e un moldavo. Hanno preso l’autostrada del Passante di Mestre per un autodromo, le loro potenti Bmw lanciate a 200 all’ora in una folle gara in mezzo a increduli e sbigottiti automobilisti nel cuore del pomeriggio: alla fine un vicentino di Malo e un moldavo sono stati intercettati a Martellago dalla polizia stradale, dopo una cinquantina di km a tutta birra.

Ovviamente le auto, la Bmw 120D del vicentino e la 525D del moldavo, sono state sequestrate. Le patenti ritirate. La corsa è cominciata, come purtroppo spesso accade, con uno dei due che lampeggiando chiedeva strada. Non l’avesse mai fatto: dopo il primo sorpasso è iniziata una serpentina sconsiderata, controsorpassi e piede sempre più pigiato sull’acceleratore utilizzando ogni centimetro delle tre corsie, emergenza compresa.