Passoscuro, armato di motosega entra in un bar e minaccia i clienti: "Sono come Scarface"

Armato di motosega è entrato in un bar a Passoscuro (Fiumicino) minacciando di ferire i proprietari e i clienti se non gli avessero servito da bere.

L’uomo, di origini romene, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto a obbligo di firma, si è presentato nell’esercizio commerciale e dopo pochi istanti ha cominciato ad urlare: “Vi taglio tutti, vi faccio a pezzi se non mi servite, sono come Scarface”. L’uomo è poi fuggito, ma alle 18 si è presentato alla stazione dei carabinieri per firmare. Negli uffici dell’Arma erano presenti il barista e alcuni clienti pronti a formalizzare una denuncia. L’aggressore si è dato quindi alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il cittadino romeno è ora in attesa del processo per direttissima.

Da settimane terrorizza gli abitanti

Il protagonista nelle scorse settimane ha dato vita a diversi episodi di violenza. La situazione non è cambiata e gli episodi contro persone e attività commerciali sono proseguiti, provocando paura tra i residenti. Ieri, domenica 11 settembre, l’ultimo. “Stavolta – spiegano i residenti a Il Faro Online – speriamo che il magistrato non lo rimetta subito in circolazione. Abbiamo paura, e temiamo che a forza di tirare la corda possa un giorno accadere qualcosa di davvero brutto”.