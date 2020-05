Blitz dice

Vaccino, ci fosse oggi in laboratorio, in farmacia sotto casa arriverebbe almeno tra 18 mesi. Ma ricordarlo non piace e informazione ed opinione pubblica, gara chi più se ne dimentica. Così ogni giorno è vaccino qua, vaccino là. Nell’ignoranza, colpevole e voluta, di tempi di produzione e distribuzione enormi e incomprimibili.