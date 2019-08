LECCO – Gravissimo incidente tra un’auto e una moto avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto a Pasturo, in provincia di Lecco. Il 31enne che viaggiava in moto è morto. I gravi traumi riportati a seguito dell’impatto e della caduta non gli hanno lasciato scampo. Si tratta di Lino Davide Invernizzi, skyrunner di punta del Team Pasturo e del Team La Sportiva.

Atleta molto conosciuto e stimato nel territorio lecchese anche per le sue partecipazioni con ottimi risultati al Giir di Mont e alla Resegup. Dopo lo schianto avvenuto alle 17.40 in via Castagneti era scattato l’allarme al 118 con intervento dei soccorsi sul posto in codice rosso. Prima le lunghe manovre rianimatorie, poi il trasporto d’urgenza in ospedale, ma per Invernizzi non c’è stato purtroppo più nulla da fare. (Fonte Leccotoday).