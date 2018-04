ROMA – Patente e carta di identità sono entrambi documenti di riconoscimento e possono essere utilizzati per questioni burocratiche.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

Il giudice ha così assolto un camionista tunisino che era stato fermato nel 2015 nella provincia di Alessandria e multato perché come documento di riconoscimento aveva con sé solo la patente di guida. Silvana Mossano su La Stampa racconta la disavventura giudiziaria di Mongi Daly, 44 anni, residente in Veneto e denunciato a Ovada dalla Polstrada perché aveva con sé solo la patente e non la carta di identità: