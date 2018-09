CATANIA – Un ragazzo 25enne di Paternò, Federico Del Popolo è morto in un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di cena di ieri, lunedì 10 settembre, lungo la Statale 121, nei pressi del centro commerciale Etnapolis.

Secondo la ricostruzione, il giovane stava viaggiando sulla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail, morendo sul colpo.

Il giovane si trovava alla guida della propria moto, una Honda SH 300, che, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro un guard rail che separa le due corsie, in prossimità dell’area di servizio Esso, in direzione di Paternò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, 118 e vigili del fuoco per i rilievi del caso. Dopo l’incidente sono giunti sul posto anche i parenti della vittima, che sono stati colti dalla disperazione dopo essersi accorti che a perdere la vita era stato il giovane 25enne.

La pagina Facebook della vittima è stata inondata da messaggi di amici e conoscenti, che tra cordoglio e incredulità ricordano le buone maniere di Federico. Un amico lo ricorda così: “Ciao fratello…sei e sarai sempre un ragazzo splendido, sempre con il sorriso sulle labbra. Riposa in pace angelo”.