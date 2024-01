Una pattinatrice master italiana è precipitata nel lago di Serraia, in provincia di Trento. Si trovava in zona per i Winter World Masters Games sull’anello di Baselga di Pinè. Due passanti l’hanno salvata allungandole un guinzaglio per cani e un lungo ramo. L’episodio risale alla scorsa domenica, ma il sito Il Dolomiti ne parla solo oggi.

Il racconto dell’incidente

“Domenica pomeriggio sono caduta nel lago – racconta la pattinatrice – Due persone mi hanno tirata fuori dall’acqua ghiacciata. Uno aveva un cane bianco e nero e mi ha ripetutamente lanciato il guinzaglio fino a quando sono riuscita ad afferrarlo, un’altra persona invece mi ha allungato un lungo ramo, aiutandomi ad uscire. Ho rintracciato chi teneva il ramo ma non il signore con il cane: aiutatemi a trovarlo. Vorrei ringraziarlo”.

In cerca del secondo soccorritore

“Se qualcuno li conoscesse, gradirei tanto ringraziarli “, ha fatto sapere l’atleta, che poi nelle ore successive ha svelato: “Ho rintracciato uno dei due: si tratta di un pattinatore master di origini olandesi, intervenuto col ramo lungo da farmi afferrare, con freddezza e capacità, evitando anche che quel poveretto col cane di cui non conosco il nome, ma è italiano, rischiasse di finire in acqua avvicinandosi troppo”.

Manca però il secondo soccorritore all’appello: “Se qualcuno conosce quel signore col cane, che, magari, ha parlato in giro dell’ accaduto, per favore ditegli che sarò in pista per le gare sabato e domenica. Ha fatto di tutto, anche a suo rischio. Mi auguro di riuscire a rintracciarlo”.

