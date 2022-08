Blitz dice

In ritardo, regolarmente in massiccio ritardo. Ritardo sia sulle chiacchiere e promesse sia sulle concrete necessità. Ma dove vai se la banana non ce l’hai era il ritornello di Polvere di Stelle (Sordi-Vitti), ma dove vai se la colonnina non ce l’hai è la sorte concreta di chi acquista ed usa una auto full electric. […]