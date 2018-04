PAVIA – Una bambina di 6 anni è ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stata travolta da un cancello nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 aprile, al Villaggio San Francesco, una struttura comunale dove sono ospitate famiglie e persone in difficoltà.

La bimba ha riportato un trauma toracico: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti avviati dai vigili del fuoco e dai carabinieri (che hanno aperto un’inchiesta sul fatto), sembra che la bambina abbia schiacciato il pulsante del cancello automatico per far entrare una sua piccola amica. Il cancello è uscito dalla guida per cause ancora da appurare (pare che da tempo il suo funzionamento fosse precario) e l’ha travolta. La bimba è stata subito soccorsa dai medici del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale.