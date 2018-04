PAVIA – Due bambini, uno di quattro mesi e l’altro di cinque anni, sono stati ricoverati all’ospedale di Voghera (Pavia) per complicazioni derivanti dalla varicella: nessuno dei due era stato sottoposta alla vaccinazione preventiva obbligatoria dal 2017.

La notizia è riportata da La Provincia pavese, che spiega che i due bambini non sono in pericolo di vita né in prognosi riservata, ma sono tenuti sotto stretta osservazione medica. “Il paziente di cinque anni presenta una paralisi del nervo facciale – ha raccontato al quotidiano il dottor Albero Chiara, responsabile dei reparti di pediatria degli ospedali di Voghera e Vigevano – quello di quattro mesi ha sonnolenza e basso livello di reattività. La terapia è basata sul ricorso a farmaci antivirali”.

Il virus della varicella è uno dei più contagiosi, anche se la malattia provoca normalmente solo eruzioni cutanee diffuse concentrate soprattutto nella parte superiore del corpo. Nell’adulto, la forma è più aggressiva e più elevati i rischi di complicanze. Il dottor Chiara sottolinea che però, se la varicella non viene trattata, può portare ad un esito letale, anche se la casistica in tal senso è estremamente ridotta”. Il ricorso alla vaccinazione, in ogni caso, non evita il contagio, ma riduce i pericoli di complicazioni.

Attualmente in Italia, gli ultimi dati riferiti ai bambini nati nel 2014 mostrano una copertura vaccinale di 46 bambini su 100 abitanti. A livello europeo invece gli ultimi dati disponibili sono del 2010, e documentano complessivamente 592.681 casi di varicella in 18 Paesi, di cui il maggior numero in Polonia (31%), Spagna (27%) e Repubblica Ceca (8%). I più colpiti sono stati i bambini non vaccinati sotto i 10 anni (79%).