PAVIA – Un cadavere è stato trovato nel pomeriggio del 23 giugno nel torrente Terdoppio nel comune di Alagna Lomellina, in provincia di Pavia. Potrebbe trattarsi di Luciana Fantato, la casalinga di 59 anni scomparsa il 10 novembre 2017. Per questo motivo, come annunciato da Chi l’ha visto?, le autorità hanno chiesto il prelievo del Dna il prossimo 4 luglio ai familiari della donna scomparsa.

A rivelarlo sono stati gli stessi parenti della donna, intervenuti questa sera in diretta al programma “Chi l’ha visto?” su Raitre. Domenica scorsa tre agricoltori della zona, che stavano passeggiando in riva al torrente, hanno notato un corpo affiorare dall’acqua. Sono stati subito avvisati i carabinieri.

Si trattava di una parte di cadavere, dal busto in su, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo presumibilmente di una donna, visto che è stato ritrovato anche un reggiseno oltre a un maglione verde logorato dalla lunga permanenza in acqua.

Il pensiero degli investigatori è andato subito a Luciana Fantato: il torrente Terdoppio scorre infatti anche nell’abitato di Gambolò (Pavia), prima di raggiungere (dopo circa sette chilometri) l’area di Alagna Lomellina (Pavia). I carabinieri stanno controllando gli elenchi delle persone scomparse negli ultimi mesi in Piemonte e Lombardia. (Fonte ANSA)