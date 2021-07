Pavia, investe tre ragazzi dopo una lite: era ubriaco, una 19enne è grave in ospedale (Foto Ansa)

Follia a Pavia: un uomo ubriaco litiga con tre ragazzi e poi li investe con l’auto. Pochi minuti prima gli era stato negato l’ingresso in un locale, proprio perché era ubriaco. Ora una dei tre, una diciannovenne, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Pavia: litiga con 3 ragazzi e poi li investe

Prima ha discusso animatamente per poter entrare in un locale dove non lo hanno fatto passare perché erano oltre le tre di notte e soprattutto perché era ubriaco. Poi, non contento, poco distante ha iniziato a litigare animatamente con tre adolescenti, una ragazza di 19 anni, una di 17 e un ragazzino di 14. Così animatamente che qualcuno si è avvicinato per calmarlo.

Ma non è bastato. Lui è salito in auto e invece di andarsene è piombato volontariamente addosso ai ragazzi schiacciandoli contro una macchina parcheggiata. Per questo un marocchino di 30 anni è stato arrestato a Pavia, dalla Polizia, con l’accusa di tentato omicidio.

Una ragazza di 19 anni è in gravi condizioni

Tra i tre giovani investiti la più grave è la 19enne, che è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo. Anche la 17enne ha riportato diverse fratture però non è in pericolo di vita. Il ragazzino di 14 anni è il meno grave dei tre, anche se lo choc di quanto è successo è persino difficile da immaginare.

Il marocchino non era stato fatto entrare in un locale perché era ubriaco

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche con l’aiuto di due testimoni oculari che hanno assistito alla scena, l’uomo si è presentato verso le 3.30 di mattina all’ingresso di un locale nella zona dei Navigli pavesi. In viale Venezia per l’esattezza. I gestori non l’hanno fatto entrare perché era visibilmente ubriaco e molesto.

A quel punto il 30enne ha iniziato un’accesa discussione con i tre adolescenti. Non si sa quale sia stato il motivo della lite, probabilmente una ragione futile. Uno dei testimoni è intervenuto per cercare di calmarlo ma questo non è bastato a placare l’uomo che dopo la lite è salito sulla sua auto.

Investe i ragazzi e poi tenta di fuggire

Nel frattempo i tre ragazzi si sono allontanati dal locale e si sono diretti a piedi lungo il Naviglio, probabilmente per rientrare a casa dopo la nottata. Ma su di loro è piombata all’improvviso l’auto dell’uomo che li ha investiti di proposito. I giovani sono stati schiacciati contro un altro veicolo che si trovava in sosta, sul posto a soccorrerli è intervenuto il personale del 118.

A quel punto il 30enne ha abbandonato frettolosamente la macchina in strada e ha tentato di fuggire a piedi. Ma è stato bloccato da un agente della Polizia in borghese che poi lo ha consegnato alla Polizia stradale di Vigevano. L’uomo, che è risultato positivo all’alcoltest, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e ora si trova in carcere.