Una lite tra vicini a Pavia, ha causato la corsa in ospedale per tre bimbe, vittime di alcune irritazioni che sono state provocate da uno spray urticante. A usarlo è stata una delle donne coinvolta nella discussione.

Pavia, la discussione e lo spray urticante

In base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la discussione sia nata tra due donne, vicine di casa. A un certo punto, i toni si sono accesi particolarmente e una delle due ha preso lo spray che aveva nella borsa.

La donna colpita, ha iniziato a urlare tanto da attirare altri vicini che hanno quindi chiamato i soccorsi. Lo spray è stato spruzzato in maniera molto abbondante tanto da causare malessere anche a coloro che si sono precipitati nell’androne. Gli operatori sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sia alla donna che lo ha spruzzato che a quello che l’ha ricevuto. Per nessuno di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Tre bimbe in ospedale

Solo tre bambine (due di sette e una di otto anni) sono state portate per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico. Per fortuna non versano in gravi condizioni e sono state infatti presto dimesse.