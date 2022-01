Un colpo di pistola al volto, sparato con un’arma di piccolo calibro: è la prima ricostruzione dell’omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni. Era conosciuto a Pavia come “Gigi Bici” per aver gestito per anni un negozio di rivendita e manutenzione di biciclette. A riferirlo è oggi il quotidiano “La Provincia pavese”. L’autopsia deve ancora essere effettuata, ma da un primo esame del cadavere (ritrovato il pomeriggio di lunedì 20 dicembre in un campo della frazione Calignano del comune di Cura Carpignano) sembrerebbe emergere l’ipotesi della morte provocata da uno sparo all’altezza del volto.

La scomparsa e la morte di Luigi Criscuolo

Criscuolo era scomparso da casa la mattina di lunedì 8 novembre. La sua auto ritrovata la sera dello stesso giorno nelle campagne di Calignano, nella stessa zona dove un mese e mezzo dopo hanno rinvenuto il corpo.

Gli inquirenti continuano a raccogliere testimonianze per ricostruire la vita della vittima e le sue relazioni.

La pista della lettera anonima

Si sta valutando anche l’attendibilità di una lettera anonima lasciata nella cassetta delle lettere della villa davanti alla quale qualcuno ha abbandonato il cadavere. Uno scritto nel quale si racconta che a Criscuolo forse era stato affidato il bottino di una rapina effettuata anni fa in Oltrepò Pavese. 300mila euro tra contanti e gioielli che l’uomo non avrebbe restituito nell’appuntamento dell’8 novembre a Calignano. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere.