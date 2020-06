Pavia, motorino contro camion: morta 21enne di Garlasco

ROMA – Una ragazza è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, quindi venerdì 26 giugno, sulla ex Statale 596 dei Cairoli, in località Santa Croce, tra San Martino Siccomario e Cava Manara (provincia di Pavia).

La ragazza, per cause ancora da accertare, è finita con il suo motorino contro un camion.

Pavia, motorino contro camion: le prime ricostruzioni

Racconta il Giorno:

“Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada, sul posto per i rilievi, lo scooter, con in sella la 21enne di Garlasco, è finito contro un camion, forse dopo un primo più lieve urto con un’auto”.

Purtroppo per la ragazza non c’è stato niente da fare:

“Per lo scontro e la successiva caduta sull’asfalto, le ferite sono state troppo gravi e, dopo aver a lungo tentato di rianimarla sul posto, il medico dell’Areu non ha potuto che constatare il decesso”.

Soccorsi, per lo choc, anche il camionista e i genitori della ragazza:

“Soccorsi anche, ma per malori conseguenti allo choc per l’accaduto, sia il camionista che i genitori della ragazza, accorsi sul posto.

La sempre trafficata strada Provinciale, imporante collegamento viario tra il Pavese e la Lomellina, è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, per consentire i soccorsi e i rilievi”. (Fonte: Il Giorno).