Un uomo di 47 anni, in tenuta da podista, è stato trovato morto in un sentiero nei boschi del Parco del Ticino, in Lomellina, tra Gambolò e Vigevano (Pavia).

Pavia, podista trovato morto nei boschi del parco del Ticini

A chiedere i soccorsi è stato un ciclista che passava nella zona, che ha visto il 47enne a terra. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso, probabilmente a causa di un malore. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Parco del Ticino, podista morto dopo una puntura di calabrone

Qualche anno fa un 73enne era morto per un attacco cardiaco durante l’ottava edizione della Camminata nel Parco del Ticino. L’uomo si era sentito male mentre percorreva i 29 chilometri della gara non competitiva. A quanto raccontarono diversi testimoni, il podista, insieme ad altri, sarebbe stato attaccato da uno sciame di calabroni: un altro corridore di 55 anni era stato infatti soccorso dal personale medico sul posto proprio per una puntura, fortunatamente non grave.

Era così avanzata l’ipotesi, poi confermata dall’autopsia, che dietro alla morte del 73enne ci fosse uno shock anafilattico dovuto alla puntura dell’insetto.